Этот метод избавления от болей в коленях не требует финансовых вложений и доступен каждому. При этом не важно — воспалительный ли у вас процесс или травма коленного сустава. Открыл его для себя в ситуации, когда не было счастья, да несчастье помогло.

Мне 64 года, коленные суставы болят не постоянно, а время от времени, но бывает даже, что по три дня кряду. Пару раз применял настойки из брошюры вашей редакции «Избавление от болей», которую получил по почте, а потом как-то интуитивно перешел на хождение на коленях. Каждый раз после выполнения такого упражнения чувствуется тепло, комфорт и расслабление в коленных суставах. Но главное — боли уходят и надолго!

Хождение на коленях обязательно нужно выполнять на мягком полу! Если у вас толстый ковер — подойдет! У меня такого ковра нет, поэтому простилаю на полу толстое ватное одеяло — и вперед! Только перед этим разогреваю колени камфарным маслом либо чем-то другим, но без жгучего эффекта.

Встаньте на колени и на кулаки и потихоньку двигайтесь вперед, по кругу или просто на месте, переваливаясь из стороны в сторону, слегка приподнимая одно колено. Старайтесь подобрать такое положение, чтобы не было резкой боли. Какая-то боль, конечно, неизбежна, но если вы хотите от нее избавиться, придется потерпеть.

Если боль терпимая, кулаки можете не использовать — походите на коленях с распрямленной спиной. Начинайте выполнять это упражнение с 1-2 минут (по собственным болевым ощущениям), затем доведите до 5 минут. Ходьбу на коленях делайте 2-3 раза в день, первый раз желательно с утра.

Мой брат старше меня на восемь лет. Всю свою сознательную жизнь он проработал мостовщиком, выполняя работы по устройству каменных мостовых. Ежедневно ему приходилось по много часов находиться на корточках, укладывая друг к дружке гранитные булыжники. Сейчас суставные боли у него не столько возрастные, сколько профессиональные. Ходить на коленях ему не под силу, но и он приспособился к этому делу. Становится у дивана, оперевшись на него локтями, чтобы разгрузить колени, а часть веса тела перенести на плечевой пояс и руки. После этого начинает осторожно двигаться маленькими приставными шажочками. И боли у него проходят!

Виктор Васильевич Груздяев, Россия, Татарстан, г. Набережные Челны