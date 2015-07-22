В начале лета заметила, что при подъеме по лестнице меня стали настигать резкие кратковременные боли в коленных суставах, которые при ходьбе, приседаниях или наклонах начали еще и хрустеть. Когда обратила внимание на кожу на коленях, увидела первый признак неблагополучия — кожа стала сухой и шершавой, а это первый признак дефицита витаминов и начала отложения солей.

Давно знала, что очень хорошо снимает напряжение в мышцах, возвращает подвижность натруженным за день суставам сауна. Но у меня не было возможности ее посещать, поэтому пользовалась ванной. Вначале растирала колени лавровым маслом, хорошо втирая его, затем изнаночной стороной прикладывала лист лопуха, сверху целлофан и укутывала колени теплым платком. Делала так на ночь, и мне стало немного легче. Но больше всего мне помогла подруга-медик, которая посоветовала серию из аппликаций, компрессов и физических упражнений. Опишу все подробно для таких же страдальцев, к которым относилась сама.

Первая неделя.

Аппликации (делать днем). Горсть пшеничных отрубей развести свежим молоком до консистенции густой сметаны и приложить к коленям. Накрыть компрессной или пергаментной бумагой, обвязать шерстяным шарфом, через час смыть теплой водой и смазать колени питательным кремом.

Компрессы (вечером перед сном). Смешать 5 ст.л. любого растительного масла с 1 ст.л. лимонного или апельсинового сока. Полученной смесью пропитать марлевую салфетку, сложенную в несколько слоев, наложить на колени. Через час компресс снять и на всю ночь обвязать колени теплым шарфом.

Вторая неделя.

Ванны (примерно в 19.00). Теплая ванна хорошо снимает напряжение в мышцах и боли в суставах, только после ванны обязательно нужно растереть колени любым жирным кремом (я пользовалась кремом-бальзамом «Сабельник с хондроитином»).

Примочки на колени (вечером перед сном). 1 ст.л. соды растворить в 1 л воды. Смочить в растворе х/б салфетку и на 15-20 минут наложить ее на колени. Затем колени промокнуть и смазать любым жирным кремом с витамином А или подогретым растительным маслом (любым). Делать так нужно ежедневно на ночь в течение недели.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что без физкультуры не обойтись. Без нее все вышеописанные процедуры, как костыль для больного. Дам несколько простых упражнений, которые можно выполнять, где угодно, в любое время в течение дня. Главное — делать регулярно на протяжении всего вашего лечебного курса, а далее по мере возможностей.

Утром после сна, лежа в постели, по 10 раз сделайте упражнения «ножницы» и «велосипед». Правую ногу 5 раз согните в колене, подтяните ее к груди, то же самое проделайте с левой ногой.

Встаньте с постели, сядьте на стул, руки положите на колени и энергично потрясите ими коленные суставы, считая до 20. Неприятно, но упражнение дает хороший результат.

В положении стоя. Держась за спинку стула, 10 раз поприседайте, задерживаясь на 1-2 секунды в положении сидя. После этого, опираясь на спинку стула, сомкнутыми и чуть согнутыми коленями сделайте по 6 круговых движений вправо и влево.

Тем, кому по роду службы приходится долго сидеть, необходимо избегать поз, при которых колени сильно согнуты. Кроме того, следует периодически выпрямлять ноги, облегчая тем самым нагрузку на коленные чашечки.

На все эти процедуры у меня ушло четыре месяца (недельные курсы чередовала), но продолжаю на ночь мазать колени кремом-бальзамом «Сабельник с хондроитином». Этот крем-бальзам содержит сбалансированный комплекс экстрактов сабельника, красного перца, березовых почек, подорожника и хондроитина, который содержит набор биологически активных веществ с характерными для них уникальными противовоспалительными, обезболивающими и разогревающими свойствами. Благодаря сбалансированному составу активные составляющие крема-бальзама глубоко проникают в ткани, что делает его эффективным при болях в суставах и позвоночнике — как в состоянии покоя, так и при движении. Тюбик 75 мл стоит примерно 13 гривен (можно приобрести в магазине АТБ).

Екатерина Ивановна Клименко, Харьковская обл., г. Лозовая

P.S. Писала вам с душевной болью из-за того, что не удалось спасти племянницу, которой не было и сорока лет. Можно сказать, круглым сиротой остался семилетний мальчишка. Его папа не очень путевый, нигде не работает. Это уже четвертый случай в Лозовой, когда человек скоропостижно умирает, при вскрытии оказывается, все внутренние органы поражены, а врачи не могут поставить точный диагноз. Предполагают и волчанку, и разные гепатиты, и много чего…