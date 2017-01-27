Как читательница с самого первого выпуска газеты, прошу вашей помощи. Моей маме 71 год, у нее гипертония, стенокардия и другие проблемы со здоровьем. Но начну с самой большой проблемы. У мамы стопы и сами ноги чуть выше (до колена) периодически опухают. Когда-то на приеме у хирурга маме поставили диагноз артроз, сказали, что он от старости и это не излечивается. Полтора месяца назад сильно опухла и очень болела правая стопа. Мама не могла передвигаться — ходила на костылях. Мазала мазью Траумель, принимала такие же таблетки. Раньше это помогало, а сейчас нет. В поликлинике, когда отвезли маму к хирургу, кардиолог, к которому она пошла вначале на прием (она — гипертоник и наблюдается у этого врача), обратив внимание на опухшую ногу, сказал, что это последствие сердечной недостаточности, и выписал ей мочегонное Верошпирон и сердечные Магникор, Тризипин, Лизиноприл. Мама тогда сдала анализы — в общем анализе крови повышены эозинофилы, а в анализе на печеночные пробы — тимоловая проба и бета-липопротеиды увеличены в 2 раза от нормы, и повышены альфа-амилаза и аланинаминотрансфераза. Довольно сильно повышен холестерин.

После приема Верошпирона и сердечных средств отек на стопе спадает, но боли, особенно в пальцах и пятке, остались. Сама нога стала какого-то темно-бордового цвета. Еще на руке два пальца сгибаются, но обратно не разгибаются и на пальцах появляются какие-то бляшки (как волдыри, наполненные водой). Не знаю, на фоне ли сердечной недостаточности у мамы участились приступы — боли и тяжесть в сердце и стенокардия. Подскажите, пожалуйста, как можно справиться с артрозом и улучшить работу сердца. При подборе трав обращаю ваше внимание на то, что у мамы большой камень в желчном пузыре (2х3 см), поэтому травы с желчегонным эффектом ей противопоказаны.

Екатерина Павловна Узунова, Одесская обл., Ренийский р-н

Склоняюсь к тому, чтобы согласиться с вашим кардиологом. Сердечная недостаточность при отеках ног, несомненно, сыграла первую роль. Хотя бы потому, что при сопротивлении силы земного притяжения ослабленная сердечная мышца не может перекачать кровь так, чтобы поднять ее на высоту более метра. Артроз этому более чем способствует, ограничивая в движении ноги, чтобы они не могли помогать сердечку вашей мамы. Возможно, к этому всему присоединились варикоз с тромбозом глубоких вен. От отеков лучше принимать Лимфомиозот, как это было описано в ответе на просьбу Ирины Георгиевны Мащенко («Доктор Айболит» №21 от 22 мая с.г., стр. 162). Верошпироном не увлекайтесь, у него много нехороших побочных эффектов.

Улучшить работу сердца можно очень просто, втирая в грудную клетку несколько капелек пихтового масла. Это масло будет одновременно и профилактикой приступов стенокардии без приема желчегонных травяных настоев.

Для лечения артроза в рацион вашей мамы нужно включить продукты с желатином – мармелад, фруктовые желе, заливную рыбу, холодец. В общем, рассчитывайте так, чтобы употреблялась хотя бы 1 ч.л. желатина в день.

И еще обязательно нужна настойка из корней сабельника болотного. 100 г измельченных корней или стеблей залить 0,5 л водки, посуду плотно закрыть. Настоять 2 недели в темном месте, периодически взбалтывая настойку, процедить. Принимать по 1 ч.л. (постепенно можно увеличить до 1 дес.л. или 1 ст.л.) 3 раза в день до еды, запивая водой. Настойку также использовать для втираний в болезненные суставы.

Для компрессов на суставы можно использовать отвары из коры лещины или коры каштана конского, корней окопника или корней алтея лекарственного. 2 ст.л. любого из перечисленных растений на 0,5 л кипятка. Готовить отвар лучше на водяной бане, не допуская сильного кипения. Окопник вообще не выносит кипячения и теряет при этом свои обезболивающие свойства. В общем, полчаса на водяной бане, потом еще полчаса на охлаждение. Смачиваете тряпки или трехслойную марлю, обматываете суставы, сверху утепляете на 1,5-2 часа. Через 2-3 недели ваша мама будет ходить без палочки.

Елена Ивановна Карпенко, Херсонская обл., г.Алешки